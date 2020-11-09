В Тюмени рассказали об участии в конкурсе «Доброволец России — 2020»

В Тюмени рассказали об участии в девятом конкурсе «Доброволец России — 2020», общий грантовый фонд составляет 106 млн рублей.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Авторы лучших проектов получают возможность реализовать свои идеи на федеральном уровне.

На данный момент проходит народное голосование за лучшие проекты, прошедшие в финал конкурса. Среди них — проекты «Капитаны двора» и «Театр — мы все».

Только в проекте «Капитаны двора» задействованы около 100 волонтёров, было проведено более 150 игровых программ, участие приняли более 5 тыс. человек.

Ранее kp.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек присоединились к волонтёрскому движению «Мы вместе».