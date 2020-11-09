В Тюмени рассказали об участии в конкурсе «Доброволец России — 2020»

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В Тюмени рассказали об участии в девятом конкурсе «Доброволец России — 2020», общий грантовый фонд составляет 106 млн рублей.
В Тюмени рассказали об участии в конкурсе «Доброволец России — 2020»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Авторы лучших проектов получают возможность реализовать свои идеи на федеральном уровне.

На данный момент проходит народное голосование за лучшие проекты, прошедшие в финал конкурса. Среди них — проекты «Капитаны двора» и «Театр — мы все».

Только в проекте «Капитаны двора» задействованы около 100 волонтёров, было проведено более 150 игровых программ, участие приняли более 5 тыс. человек.

Ранее kp.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек присоединились к волонтёрскому движению «Мы вместе».

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