В Тюмени рассказали об участии в конкурсе «Доброволец России — 2020»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Авторы лучших проектов получают возможность реализовать свои идеи на федеральном уровне.
На данный момент проходит народное голосование за лучшие проекты, прошедшие в финал конкурса. Среди них — проекты «Капитаны двора» и «Театр — мы все».
Только в проекте «Капитаны двора» задействованы около 100 волонтёров, было проведено более 150 игровых программ, участие приняли более 5 тыс. человек.
Ранее kp.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек присоединились к волонтёрскому движению «Мы вместе».