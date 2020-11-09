В Москве рассказали о работе инвестиционного портала
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
«Инвесторы и предприниматели активно пользуются онлайн-площадкой, на которой могут приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования», — цитирует издание заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Заммэра рассказал, что с момента запуска инвестпортала в 2014 году город продал уже порядка 2,5 тыс. объектов недвижимости общей площадью 271,5 тыс. кв. м.
Информация об электронных торгах в разделе «Имущество от города» обновляется ежедневно.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.