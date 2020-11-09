В Москве рассказали о работе инвестиционного портала

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В Москве рассказали о работе инвестиционного портала, доступно 28 онлайн-сервисов для предпринимателей, ими воспользовались более 76 тыс. раз, более 37 тыс. пользователей зарегистрированы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Инвесторы и предприниматели активно пользуются онлайн-площадкой, на которой могут приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования», — цитирует издание заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Заммэра рассказал, что с момента запуска инвестпортала в 2014 году город продал уже порядка 2,5 тыс. объектов недвижимости общей площадью 271,5 тыс. кв. м.

Информация об электронных торгах в разделе «Имущество от города» обновляется ежедневно.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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