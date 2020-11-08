Движение по Транссибу восстановили в Новосибирской области

Движение поездов восстановили на Транссибирской магистрали после схода с рельсов 30 вагонов и тепловоза в Новосибирской области.

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«8 ноября в 17:01 мск восстановлено движение поездов на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги. Поезда следуют своим маршрутом, железнодорожники принимают все меры для ввода задержанных пассажирских поездов в график», — приводит РИА Новости сообщение Западно-Сибирской железной дороги. Из-за ЧП на несколько часов были задержаны несколько пассажирских поездов. Также сообщалось, что в Новосибирской области возбудили дело из-за схода с рельсов вагонов.