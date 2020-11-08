Премьер Карелии и два члена кабмина региона заболели коронавирусом

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Премьер-министр Карелии Александр Чепик и ещё два члена правительства республики заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Премьер Карелии и два члена кабмина региона заболели коронавирусом
  • © пресс-служба администрация главы Республики Карелия

«Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии — премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику и его заместителю по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Юрьевичу Корсакову, заместителю главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подтвердилась коронавирусная инфекция.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.

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