Прокуратура начала проверку из-за схода вагонов в Новосибирской области

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи со сходом с рельсов 31 вагона грузового состава в Новосибирской области.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что на место выехал барабинский транспортный прокурор. «По данному факту Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на станции Татарская произошёл сход с рельсов 31 вагона грузового состава, никто не пострадал.