Прокуратура начала проверку из-за схода вагонов в Новосибирской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что на место выехал барабинский транспортный прокурор.
«По данному факту Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на станции Татарская произошёл сход с рельсов 31 вагона грузового состава, никто не пострадал.