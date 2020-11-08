Прокуратура начала проверку из-за схода вагонов в Новосибирской области

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи со сходом с рельсов 31 вагона грузового состава в Новосибирской области.
Прокуратура начала проверку из-за схода вагонов в Новосибирской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на место выехал барабинский транспортный прокурор.

«По данному факту Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции Татарская произошёл сход с рельсов 31 вагона грузового состава, никто не пострадал.

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