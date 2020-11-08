Специалисты Минздрава направлены в Хакасию из-за вспышки коронавируса

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Специалисты Минздрава России направлены в Хакасию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В ближайшее время федеральные бригады экспертов также отправятся в Ставропольский край, Тверскую область и Республику Алтай.
Специалисты Минздрава направлены в Хакасию из-за вспышки коронавируса
  • Reuters

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства», — говорится в сообщении ведомства.

В регионе будет проведён аудит организации медицинской помощи, а также будет оказана практическая и организационно-методическая помощь в лечении пациентов с COVID-19.

В настоящее время такая поддержка уже оказывается в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае, в Якутии и Крыму.

В октябре мэр Абакана Алексей Лёмин и глава Хакасии Валентин Коновалов сдали положительный тест на коронавирус.

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