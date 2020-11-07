В Самаре по делу о гибели людей при пожаре задержан собственник здания
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в ведомстве.
По уточнённым данным, пять человек пострадали при пожаре и были госпитализированы, на месте также были обнаружены тела ещё четырёх человек.