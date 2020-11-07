В Самаре по делу о гибели людей при пожаре задержан собственник здания

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Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в здании в Самаре, где четыре человека погибли и пятеро пострадали. В настоящее время задержан собственник помещения.
В Самаре по делу о гибели людей при пожаре задержан собственник здания
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в ведомстве.

По уточнённым данным, пять человек пострадали при пожаре и были госпитализированы, на месте также были обнаружены тела ещё четырёх человек.

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