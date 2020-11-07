ТАСС: Суд арестовал земельный участок Фургала в Подмосковье

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Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок и недостроенный дом в Московской области, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области», — цитирует ТАСС свой источник, близкий к следствию.

Отмечается, что его общая площадь составляет 2 500 кв. м.

Уточняется, что на участке находится крупный, почти достроенный дом.

Защита Фургала считает арест данной недвижимости необоснованным.

21 сентября сообщалось, что потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

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