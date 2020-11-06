Инвестиционно-строительный форум пройдёт 9—10 ноября в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Мероприятие соберёт российских и зарубежных инвесторов, девелоперов, агентства недвижимости, банковский сектор, производителей строительных и отделочных материалов.
Всего ожидается около 500 участников из 15 стран.
Из-за эпидемиологической ситуации форум состоится в режиме онлайн.
Ранее «Реальное время» сообщало, что IV Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) пройдёт 16—20 ноября в онлайн-формате.