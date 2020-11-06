Более 970 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

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Более 970 многодетных семей Московской области получили земельные участки с начала 2020 года, в том числе 125 — за последний месяц.
Более 970 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, земли передают в полном объёме, несмотря на ситуацию с пандемией.

«За октябрь больше всего участков передали многодетным семьям Солнечногорска — 20, Богородского — 11, Шатуры, Истры, Чехова и Клина», — сказала она.

Адигамова напомнила, что программу по обеспечению землями семей с тремя и более детьми запустили в области в 2011 году. За это время участки передали более чем 27,7 тыс. раз.

Ранее ОТР сообщало, что эксперты дали рекомендации по получению нового жилья от государства, если квартира в собственности уже есть.

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