Более 970 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, земли передают в полном объёме, несмотря на ситуацию с пандемией.
«За октябрь больше всего участков передали многодетным семьям Солнечногорска — 20, Богородского — 11, Шатуры, Истры, Чехова и Клина», — сказала она.
Адигамова напомнила, что программу по обеспечению землями семей с тремя и более детьми запустили в области в 2011 году. За это время участки передали более чем 27,7 тыс. раз.
Ранее ОТР сообщало, что эксперты дали рекомендации по получению нового жилья от государства, если квартира в собственности уже есть.