Болгарский журналист рассказал о путешествии по регионам России

Болгарский журналист Борис Анзов рассказал о путешествии по регионам России. В частности, он побывал в Вологде и Тотьме.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Анзов заявил, что оказался приятно удивлён.

«Хочется отметить, что все экскурсоводы и сотрудники музеев, которые мне попадались, рассказывали истории с большим удовольствием, от всего сердца, не поглядывая на часы, не заботясь о том, что рабочий день окончен или что я заболтался. Это очень приятно», — отметил журналист.

По его словам, впечатлили и российские дороги, а больше всего поразили просторы с многочисленными берёзами.

«Эта поездка ещё раз убедила меня в близости народов Болгарии и России», — сказал Анзов.

Он добавил, что славянское единство нужно поддерживать и развивать.