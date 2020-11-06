В РХТУ рассказали о концепции опреснительной станции для Крыма

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Научный сотрудник Мембранного центра РХТУ им. Д.И. Менделеева Андрей Лойко рассказал о концепции опреснительной станции для Крыма.
В РХТУ рассказали о концепции опреснительной станции для Крыма
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«На данный момент энергопотребление для производства одного кубометра пресной воды по технологии обратного осмоса будет составлять для Черноморского побережья около двух киловатт на кубометр, в то время как другие альтернативные технологии, допустим, установки мгновенного вскипания, будут тратить от 30 киловатт на кубометр и выше, то есть в 15—20 раз выше», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, исходная вода, прежде чем поступить в аппарат обратного осмоса, должна пройти качественную очистку по коллоидным веществам, а в дальнейшем, после установки ультрафильтрации, вода может поступать на обратноосмотическое опреснение.

Как отметили в РХТУ, их проект опреснительной станции предусматривает использование только российских мембран.

«Основное время будет потрачено на проектирование и прохождение всех необходимых экспертиз. На это уйдёт не меньше года, может быть, и полтора года. А после утверждения проекта строительство может быть достаточно стремительным, в течение года эта станция может быть построена», — добавил он.

Ранее власти рассказали о реализации мероприятий по водоснабжению Крыма.

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