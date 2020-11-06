В Адыгее задержали причастного к террористической деятельности

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В ФСБ заявили о задержании мужчины, причастного к деятельности террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
В Адыгее задержали причастного к террористической деятельности
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что задержанный в своём аккаунте в социальной сети «Одноклассники» размещал аудио- и видеозаписи, внесённые в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению террористических актов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России «по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности».

Ранее в Московском регионе был задержан выходец из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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