В Новом Уренгое откроют ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

В Новом Уренгое, который остаётся крупнейшим очагом коронавируса в ЯНАО, готовятся открыть дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU.

«Готовятся к открытию дополнительного госпиталя для пациентов с COVID-19 на 300 мест. На следующей неделе он будет развёрнут на базе предприятия «Арктикгаз» по улице Индустриальной», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время в госпитале завершают строительные работы.

Сообщается, что в помощь городским медикам прибудут врачи из других регионов.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге на фоне роста числа инфицированных приём пациентов с коронавирусом возобновила Мариинская больница.