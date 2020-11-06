В Новом Уренгое откроют ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает URA.RU.
«Готовятся к открытию дополнительного госпиталя для пациентов с COVID-19 на 300 мест. На следующей неделе он будет развёрнут на базе предприятия «Арктикгаз» по улице Индустриальной», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В настоящее время в госпитале завершают строительные работы.
Сообщается, что в помощь городским медикам прибудут врачи из других регионов.
Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге на фоне роста числа инфицированных приём пациентов с коронавирусом возобновила Мариинская больница.