Заболевший коронавирусом иркутский губернатор выписался из больницы

Короткая ссылка
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, госпитализированный в октябре с коронавирусом, выписался из больницы.
Заболевший коронавирусом иркутский губернатор выписался из больницы
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Губернатора выписали. Тест пока положительный, но он чувствует себя нормально, продолжает лечение дома», — сказал собеседник.

В октябре Кобзев был госпитализирован после обнаружения у него коронавирусной инфекции COVID-19.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить