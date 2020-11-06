Заболевший коронавирусом иркутский губернатор выписался из больницы
- © Кирилл Шипицин
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Губернатора выписали. Тест пока положительный, но он чувствует себя нормально, продолжает лечение дома», — сказал собеседник.
В октябре Кобзев был госпитализирован после обнаружения у него коронавирусной инфекции COVID-19.
14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.