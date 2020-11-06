Возбуждено дело по факту хищения из бюджета Томской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения путём мошенничества более 600 тыс. рублей из бюджета Томской области.

Об этом сообщает vtomske.ru.

НКО, уполномоченная администрацией Томской области на заключение договоров в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие предпринимательства и повышения эффективности государственного управления социально-экономического развития Томской области», заключила договор с коммерческой организацией на оказание услуг.

«В период с 18 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года учреждение заключило договор с коммерческой организацией Томска на оказание услуг по проведению групповой стажировки для представителей субъектов молодёжного предпринимательства Томской области в Москве. Фактически стажировку организация не провела, присвоив бюджетные денежные средства в размере более 600 тыс. рублей», — сообщили в следственном комитете.

Факт мошенничества был установлен региональным управлением ФСБ. На основании материалов ведомства следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

В СК сообщили, что в организации проводятся обыски и выемки, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за непредоставления сиротам жилья, на которое было выделено 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.