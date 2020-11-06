Возбуждено дело по факту хищения из бюджета Томской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения путём мошенничества более 600 тыс. рублей из бюджета Томской области.
Возбуждено дело по факту хищения из бюджета Томской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

НКО, уполномоченная администрацией Томской области на заключение договоров в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие предпринимательства и повышения эффективности государственного управления социально-экономического развития Томской области», заключила договор с коммерческой организацией на оказание услуг.

«В период с 18 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года учреждение заключило договор с коммерческой организацией Томска на оказание услуг по проведению групповой стажировки для представителей субъектов молодёжного предпринимательства Томской области в Москве. Фактически стажировку организация не провела, присвоив бюджетные денежные средства в размере более 600 тыс. рублей», — сообщили в следственном комитете.

Факт мошенничества был установлен региональным управлением ФСБ. На основании материалов ведомства следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

В СК сообщили, что в организации проводятся обыски и выемки, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за непредоставления сиротам жилья, на которое было выделено 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

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