В Удмуртии отметили рост АПК

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В 2020 году АПК Удмуртии показал рост, несмотря на пандемию.
В Удмуртии отметили рост АПК
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что сельское хозяйство республики не прекращало показывать рост показателей во всех направлениях, несмотря на пандемию. Так, Удмуртия остаётся в пятёрке лидеров по производству молока в стране, а продукция региона представлена и в регионах России, и в десятке зарубежных стран.

«Несмотря на ограничение в средствах, мы сохранили все меры поддержки для хозяйств — это более 2,7 млрд рублей, а если брать финансирование АПК в целом, то мы перешагнули за 4 млрд», — заявил Александр Бречалов.

В 2020 году фермеры республики получили 116 грантов на общую сумму 478 млн рублей.

Как передавал ранее телеканал «360», в сельское хозяйство Московской области инвестировали около 36 млрд рублей с начала 2020 года, что почти на 11 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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