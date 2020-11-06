В Тюмени состоялся суд по делу об осквернении мемориала Вечного огня

В Ленинском районном суде Тюмени рассмотрели дело в отношении двоих мужчин, демонстрировавших неуважение к мемориалу Вечного огня.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В воскресенье, 1 ноября, на площади Памяти двое друзей 1995 и 1996 годов рождения, находясь рядом с мемориалом, вели себя вызывающе: ставили на него ноги, один из них бросил в огонь картонный стаканчик и прикурил сигарету.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения выяснили личности молодых людей.

Суд назначил наказание в виде административного ареста одному сроком на 5, второму — на 7 дней.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.