Форум «Университеты-2030» пройдёт 6 ноября в Нижнем Новгороде

Форум «Университеты-2030: наука — компетенции — молодёжь» пройдёт 6 ноября в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, форум станет масштабной дискуссионной площадкой для научного и вузовского сообщества.

Среди участников мероприятия — министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, замруководителя Росмолодёжи Григорий Гуров, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, президент РАН Александр Сергеев.

Ранее завкафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров в беседе с ОТР оценил важность очного обучения.