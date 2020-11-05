Форум «Университеты-2030» пройдёт 6 ноября в Нижнем Новгороде

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Форум «Университеты-2030: наука — компетенции — молодёжь» пройдёт 6 ноября в Нижнем Новгороде.
Форум «Университеты-2030» пройдёт 6 ноября в Нижнем Новгороде
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, форум станет масштабной дискуссионной площадкой для научного и вузовского сообщества.

Среди участников мероприятия — министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, замруководителя Росмолодёжи Григорий Гуров, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, президент РАН Александр Сергеев.

Ранее завкафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров в беседе с ОТР оценил важность очного обучения.

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