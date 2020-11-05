В Петербурге за месяц около 700 человек стали волонтёрами

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В Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек присоединились к волонтёрскому движению «Мы вместе».
В Петербурге за месяц около 700 человек стали волонтёрами
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Наш город недаром называют российской столицей добровольчества. Сейчас, во время пандемии, волонтёры оказывают горожанам огромную помощь, особенно людям старшего поколения. Они заслуживают самых тёплых слов благодарности», — заявил губернатор Александр Беглов.

С 12 октября волонтёры начали работу во временном госпитале для ветеранов войн в «Ленэкспо».

Ранее ОТР сообщало, что в Кемеровской области рассказали о работе волонтёров.

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