В Петербурге рассказали о планах по строительству Широтной магистрали

Правительство России предоставило 1 млрд рублей на строительство первого этапа Широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Начало новой трассы будет у Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы. Магистраль пройдёт через Неву рядом с Финляндским железнодорожным мостом до Кольцевой автодороги. Также предусмотрен съезд на трассу «Кола».

Длина Широтной магистрали — 27,4 км.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Казани рассказали о ходе работ по строительству Большого Казанского кольца.