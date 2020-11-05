Эксперт прокомментировал идею ужесточения правил оборота оружия

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Председатель стрелкового клуба «Сайга» Рафаил Рудницкий прокомментировал идею ужесточения правил оборота оружия.
Эксперт прокомментировал идею ужесточения правил оборота оружия
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он предположил, что намерение приравнять гладкоствольное оружие к нарезному может быть связано с такой характеристикой, как дальность выстрела.

«У гладкоствольного предельная дальность — 100—150 метров, когда пуля сохраняет ещё убойную силу. У нарезного оружия — километра два—три», — сказал эксперт.

По его словам, идея обоснованная, так как в настоящее время, например, сверловка Ланкастера по дальности выстрела уже приближена к нарезному оружию.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Государственной думе рассматривают вопрос об ужесточении правил оборота оружия — речь идёт о том, чтобы уравнять требования к владению нарезными и гладкоствольными средствами.

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