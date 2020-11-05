Московским бизнесменам предложили оценить уровень «деловой» коррупции

Московских бизнесменов приглашают оценить уровень «деловой» коррупции, которая возникает при взаимодействии власти и бизнеса.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Социологический опрос для представителей бизнеса проводится с 1 по 16 ноября. Благодаря собранным сведениям московские власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в городе, выработать решения для её минимизации и улучшить условия ведения бизнеса.

В мэрии отметили, что исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации нацплана противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Результаты соцопроса будут переданы руководству страны для борьбы с нарушителями закона и принятия более эффективных антикоррупционных мер.

Всем участникам гарантируется анонимность, а собранные данные будут использоваться только в обобщённом виде.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.