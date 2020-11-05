Московским бизнесменам предложили оценить уровень «деловой» коррупции

Короткая ссылка
Московских бизнесменов приглашают оценить уровень «деловой» коррупции, которая возникает при взаимодействии власти и бизнеса.
Московским бизнесменам предложили оценить уровень «деловой» коррупции
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Социологический опрос для представителей бизнеса проводится с 1 по 16 ноября. Благодаря собранным сведениям московские власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в городе, выработать решения для её минимизации и улучшить условия ведения бизнеса.

В мэрии отметили, что исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации нацплана противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Результаты соцопроса будут переданы руководству страны для борьбы с нарушителями закона и принятия более эффективных антикоррупционных мер.

Всем участникам гарантируется анонимность, а собранные данные будут использоваться только в обобщённом виде.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить