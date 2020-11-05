В Татарстане возбуждено дело по факту завышения тарифов на утилизацию твёрдых отходов

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В ГСУ МВД Татарстана возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следователей, глава компании по захоронению твёрдых отходов завышал тарифы на свои услуги.
В Татарстане возбуждено дело по факту завышения тарифов на утилизацию твёрдых отходов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», организации и предприятия Казани за 2018 год переплатили завысившему тариф оператору по захоронению твёрдых отходов не менее 4 млн рублей.

В преступлении подозревают директора коммерческой компании. По данным следователей, с января по декабрь 2018 года он применял в расчётах с потребителями коммунальной услуги по захоронению твёрдых коммунальных отходов более высокий тариф. Этот тариф был утверждён для иного регионального оператора.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Как сообщал «Янтарный край», в декабре 2019 года в Калининграде в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды.

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