В Татарстане возбуждено дело по факту завышения тарифов на утилизацию твёрдых отходов
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- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», организации и предприятия Казани за 2018 год переплатили завысившему тариф оператору по захоронению твёрдых отходов не менее 4 млн рублей.
В преступлении подозревают директора коммерческой компании. По данным следователей, с января по декабрь 2018 года он применял в расчётах с потребителями коммунальной услуги по захоронению твёрдых коммунальных отходов более высокий тариф. Этот тариф был утверждён для иного регионального оператора.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Как сообщал «Янтарный край», в декабре 2019 года в Калининграде в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды.