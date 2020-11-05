СК начал проверку после въезда автомобиля в остановку в центре Москвы

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Следователи организовали проверку обстоятельств инцидента в центре Москвы, где автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.
СК начал проверку после въезда автомобиля в остановку в центре Москвы
  • РИА Новости

Там рассказали, что 5 ноября вблизи жилого дома по Садово-Триумфальной улице автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали женщина и малолетняя девочка.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ребёнок госпитализирован, ей оказывается необходимая помощь.

В ГИБДД Москвы сообщили, что за рулём автомобиля находилась женщина, которая не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку, уточняет ТАСС. 

Ранее Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом инцидента. 

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