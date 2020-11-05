В Подмосковье рассказали о волонтёрской помощи для пожилых
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.
Для этих целей закупили 54 автомобиля. Их выдадут волонтёрам, которые хотят оказывать помощь оставшимся на самоизоляции жителям Московской области.
Всего за октябрь в ведомство поступило свыше 3 тыс. заявок от волонтёров.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на распространение пандемии.