В Госдуме изучают вопрос об ужесточении правил оборота оружия

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В Государственной думе рассматривают вопрос об ужесточении правил оборота оружия — речь идёт о том, чтобы уравнять требования к владению нарезными и гладкоствольными средствами.
В Госдуме изучают вопрос об ужесточении правил оборота оружия
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на техзадание исследования Госдумы «Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему».

«С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского «условно гладкоствольного» оружия вплотную к гражданскому нарезному», — говорится в документах.

В результате пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием превратился в «юридическую фикцию».

Цель исследования, которое должно провести МГУ до конца года, — анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему.

В Госдуме уточнили, что речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольными средствами.

«Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет», — заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что нарезное оружие — это более серьёзный вид вооружения.

Ранее, как сообщало ОТР, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин прокомментировал ситуацию с выдачей оружия в России.

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