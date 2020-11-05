Николай Фоменко высказался за ограничение международных перелётов на фоне пандемии

Шоумен Николай Фоменко высказался за ограничение перелётов с Турцией, рассказал, как коронавирус затронул его близких, и признался, что не расстаётся с маской и перчатками.

«Зять работает врачом, трудится как раз в Коммунарке. Там где-то и подхватил эту заразу, а потом сам же там и лечился. Мама была под подозрением, её обследовали, но коронавирус не подтвердился. Сейчас несколько друзей в тяжёлой форме болеют. А некоторых знакомых больше нет», — поделился с ФАН Фоменко.

Телеведущий уверен, что массовые перелёты необходимо приостановить.

«Понимаю, что прозвучит это непопулярно, но массовые вылеты я бы остановил. Имеется в виду Турция, конечно же, потому что всё остальное-то, по сути, закрыто. Понятно желание лететь и отдыхать, но я бы приостановил. И понятно, что государству тяжело идти на такую жёсткую схему, но это нужно. Наш народ ведь уповает на своё богатырское здоровье, а число больных растёт. Максимально нужно беречь себя. Поехать некуда — это ужасно, но здоровье дороже. Сегодня не отдохнули? Отдохнёте в следующий раз!» — сказал шоумен.

Сам Николай Фоменко постоянно делает тесты.

«Маску и перчатки не снимаю вообще никогда. А ещё витамины принимаю», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.