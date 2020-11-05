В Ижевске пройдёт военно-спортивная акция «Один день в армии»

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Военно-спортивная акция «Один день в армии» (18+) состоится в Ижевске 9 ноября.
В Ижевске пройдёт военно-спортивная акция «Один день в армии»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Цель акции — популяризация службы в рядах Вооружённых сил России и пропаганда здорового образа жизни, а также активизация спортивно-массовой работы в образовательных организациях

Мероприятие пройдёт на базе военно-патриотического клуба «Патриот». Командам предстоит пройти строевую подготовку, разборку-сборку автомата Калашникова, медицинскую подготовку и т.д.

В сентябре портал RIA56 сообщал, что полевой лагерь «Юный спасатель» начал работу в Оренбургской области. Детей научили оказывать первую медицинскую помощь.

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