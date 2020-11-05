На Ставрополье ограничили участие в судебных заседаниях из-за пандемии

Ленинский районный суд Ставрополя ограничил участие даже в открытых судебных заседаниях из-за пандемии коронавируса, следует из информации на официальном сайте суда.

Об этом пишет сайт newstracker.ru.

«Доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен, за исключением представителей средств массовой информации», — сказано в сообщении.

Новые правила установлены председателем суда и начали применяться со 2 ноября.

Похожие ограничения устанавливаются в судах по всему краю. В городском суде Пятигорска ограничения введены с 19 октября по 1 декабря. В отдельных районах более жёсткие ограничения действуют ещё с мая текущего года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что суды Санкт-Петербурга переходят на закрытый режим работы до особого распоряжения.