На Ставрополье ограничили участие в судебных заседаниях из-за пандемии
- © Michał Chodyra
- Gettyimages.ru
Об этом пишет сайт newstracker.ru.
«Доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен, за исключением представителей средств массовой информации», — сказано в сообщении.
Новые правила установлены председателем суда и начали применяться со 2 ноября.
Похожие ограничения устанавливаются в судах по всему краю. В городском суде Пятигорска ограничения введены с 19 октября по 1 декабря. В отдельных районах более жёсткие ограничения действуют ещё с мая текущего года.
Ранее «Невские новости» сообщали, что суды Санкт-Петербурга переходят на закрытый режим работы до особого распоряжения.