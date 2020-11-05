В Башкирии рассказали о пакете мер поддержки бизнеса в период пандемии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал поручение правительству подготовить третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает mkset.ru.

По словам Назарова, необходимо проанализировать первый и второй пакеты поддержки и в третьем объединить лучшие предложения. Ранее акцент был сделан на нескольких направлениях: налоговые преференции, имущественная поддержка, поддержка по заёмному финансированию, прямая финансовая поддержка в виде компенсации части затрат бизнеса. В настоящее время господдержку получили 1,2 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей.

Фонд развития промышленности РБ предоставил кредит на 376,8 млн рублей предприятиям, выпускающим товары первой необходимости, в том числе средства индивидуальной защиты. Предприятия лёгкой промышленности на закупку сырья получили 100 млн рублей. Лесопромышленникам в ноябре выделят 40 млн рублей на покупку оборудования. Кроме того, в три раза (до 330 млн рублей) был увеличен объём финансирования муниципальных программ развития предпринимательства.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в период пандемии 21 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртии получили федеральную господдержку.