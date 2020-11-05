Эксперт оценил эффективность антибиотиков при коронавирусе

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ответил на вопрос, насколько оправданно самолечение антибиотиками при коронавирусе.

Об этом Алексей Аграновский рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Антибиотики надо принимать только по предписанию врача. Во-первых, антибиотики не действуют на вирусы. Они к ним отношения не имеют. Разве только косвенное: антибиотики могут подавлять бактерии, которые сопровождают вирусную инфекцию в ослабленном организме. Но это врач должен предписывать. А если их принимать просто так, на всякий, случай, то вы создаёте устойчивую к антибиотикам бактериальную флору. Во-вторых, вы уничтожаете полезные бактерии в кишечнике. Потом это всё нужно восстанавливать, а это не всегда просто», — пояснил специалист.

Врач напомнил, что антибиотики — это «не витамины и не глюкоза, всё гораздо серьёзнее».

Аграновский также ответил на вопрос о том, как сохранить иммунитет и поддержать своё здоровье во время пандемии.

«Самый верный способ — сохранять голову на плечах. Насколько это возможно, надо вести здоровый образ жизни. И поменьше куда-то выбираться, если нет необходимости», — подытожил специалист.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.