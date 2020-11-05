Эксперт оценил эффективность антибиотиков при коронавирусе

Короткая ссылка
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ответил на вопрос, насколько оправданно самолечение антибиотиками при коронавирусе.
Эксперт оценил эффективность антибиотиков при коронавирусе
  • АГН «Москва»

Об этом Алексей Аграновский рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Антибиотики надо принимать только по предписанию врача. Во-первых, антибиотики не действуют на вирусы. Они к ним отношения не имеют. Разве только косвенное: антибиотики могут подавлять бактерии, которые сопровождают вирусную инфекцию в ослабленном организме. Но это врач должен предписывать. А если их принимать просто так, на всякий, случай, то вы создаёте устойчивую к антибиотикам бактериальную флору. Во-вторых, вы уничтожаете полезные бактерии в кишечнике. Потом это всё нужно восстанавливать, а это не всегда просто», — пояснил специалист.

Врач напомнил, что антибиотики — это «не витамины и не глюкоза, всё гораздо серьёзнее».

Аграновский также ответил на вопрос о том, как сохранить иммунитет и поддержать своё здоровье во время пандемии.

«Самый верный способ — сохранять голову на плечах. Насколько это возможно, надо вести здоровый образ жизни. И поменьше куда-то выбираться, если нет необходимости», — подытожил специалист.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить