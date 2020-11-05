В Приморье на выплаты семьям с первенцем направлено около 1,4 млрд рублей

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В Приморье с начала года на ежемесячные выплаты семьям с первым ребёнком было выделено почти 1,4 млрд рублей.
В Приморье на выплаты семьям с первенцем направлено около 1,4 млрд рублей
  • Pixabay

В настоящее время в крае эту меру социальной поддержки получают около 10,4 тыс. семей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

Размер ежемесячной выплаты на первого ребёнка в Приморском крае составляет 14,4 тыс. рублей. Претендовать на неё могут семьи, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения — в этом году это 27 916 рублей.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе продлили оформление пособий в связи с рождением первого или второго ребёнка в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 года.

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