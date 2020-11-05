На портале «Узнай Москву» появился квест, посвящённый Останкинской телебашне

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На портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест к 53-й годовщине со дня открытия Останкинской телебашни. Участникам нужно будет ответить на вопросы о строительстве телебашни.
На портале «Узнай Москву» появился квест, посвящённый Останкинской телебашне
  • © Sergey Smirnov/Global Look Press

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи дополнительно узнают много любопытных фактов о главном символе российского телевидения», — сказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», на портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут, посвящённый музею-заповеднику «Царицыно».

 

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