На портале «Узнай Москву» появился квест, посвящённый Останкинской телебашне
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи дополнительно узнают много любопытных фактов о главном символе российского телевидения», — сказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», на портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут, посвящённый музею-заповеднику «Царицыно».