На портале «Узнай Москву» появился квест, посвящённый Останкинской телебашне

На портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест к 53-й годовщине со дня открытия Останкинской телебашни. Участникам нужно будет ответить на вопросы о строительстве телебашни.

© Sergey Smirnov/Global Look Press