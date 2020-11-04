В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании двух девочек
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По данным следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к двум девочкам семи и девяти лет, заманил их к себе в автомобиль и увёз.
«В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности», — цитирует представителя областного главка Ольгу Врадий ТАСС.
34-летний местный житель был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
В октябре «Известия» писали, что на Камчатке задержали замдиректора одной из сельских школ по подозрению в надругательстве над ученицей третьего класса.