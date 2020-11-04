Ефремов объяснил желание остаться в хозотряде СИЗО

Приговорённый к 7,5 года лишения свободы по делу о ДТП актёр Михаил Ефремов считает, что в состоянии работать в хозотряде разнорабочим и будет полезен в СИЗО №5, где содержится в настоящее время.

«Я бы остался в хозотряде на должности разнорабочего, чем смогу — помогу. Но главное — здесь, в СИЗО, есть замечательный клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», — привёл RT слова актёра ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, посетивший артиста в изоляторе.

По словам правозащитника, Ефремов также надеется, что его знакомые из мира искусства согласятся давать в следственных изоляторах Москвы шефские концерты и проводить киновечера.

Актёр также рассказал членам комиссии, что читает с сокамерниками новую пьесу.

«Читаем в камере с соседями современную пьесу с интригующим для меня названием «Авария», — процитировал Ефремова ответственный секретарь ОНК.

Мельников отметил, что решение об оставлении Ефремова в хозотряде пока не принято, администрация ждёт документов из суда о вступлении приговора в силу.

«Но я не вижу никаких препятствий для того, чтобы Михаил Ефремов отбывал наказание в СИЗО. Он, конечно, не молод, но в хозотряде разнорабочие занимаются, например, уборкой территории, так что подметать дворы и мыть полы он вполне способен, а также он может в клубе в свободное от работы время заниматься своей профессиональной деятельностью — ставить спектакли, что будет способствовать ресоциализации заключённых», — сказал собеседник RT.

Ранее в ОНК сообщили, что Ефремов заявил о желании отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.