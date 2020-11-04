Минпромторг сообщил о планах по поддержке автопрома в 2021 году

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Министерство промышленности и торговли России в 2021 году планирует направить в общей сложности 17,5 млрд рублей на меры господдержки российской автомобильной промышленности.
Минпромторг сообщил о планах по поддержке автопрома в 2021 году
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В общей сложности на системные меры государственной поддержки в 2021 году планируется направить 17,5 млрд рублей», — заявили в Минпромторге.

Отмечается, что средства будут направлены на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, на субсидии на газомоторную технику, а также на «опережающие госзакупки автотранспорта и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов».

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

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