Эксперты оценили динамику продаж иномарок в России с начала года

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили динамику продаж иномарок в России с начала года.
Эксперты оценили динамику продаж иномарок в России с начала года
  • © РИА Новости/Александр Кряжев

Об этом сообщает газета «Известия».

По итогам января — сентября реализация новых легковых машин из Китая выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Продажи автомобилей из Чехии за этот же период выросли на 6%.

Наибольшее снижение показали американские марки (-67,4%), что связано с завершением продаж легковых моделей Ford в России.

Также снизилась реализация автомобилей брендов, представляющих Великобританию (-33,8%), Италию (-33,8%), Японию (-17%), Швецию (-16,1) и Южную Корею (-15,5%).

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

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