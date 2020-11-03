Эксперты оценили динамику продаж иномарок в России с начала года
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Об этом сообщает газета «Известия».
По итогам января — сентября реализация новых легковых машин из Китая выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Продажи автомобилей из Чехии за этот же период выросли на 6%.
Наибольшее снижение показали американские марки (-67,4%), что связано с завершением продаж легковых моделей Ford в России.
Также снизилась реализация автомобилей брендов, представляющих Великобританию (-33,8%), Италию (-33,8%), Японию (-17%), Швецию (-16,1) и Южную Корею (-15,5%).
Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.