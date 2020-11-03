В Казани из-за пандемии отменён благотворительный форум

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Всероссийский благотворительный форум «Добрая Казань», который должен был пройти 27—28 ноября в столице Татарстана, перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
В Казани из-за пандемии отменён благотворительный форум
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Об этом сообщает «Реальное время».

В этом году мероприятие должно было пройти под девизом «Пандемия как импульс для развития благотворительности», передаёт мэрия Казани.

Ежегодно на форуме собираются руководители благотворительных проектов для обмена опытом и улучшения социальной среды в республике.

Ранее председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев в беседе со «Взглядом» оценил развитие добровольческого движения в России.

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