В Казани из-за пандемии отменён благотворительный форум
- ©kzn.ru
Об этом сообщает «Реальное время».
В этом году мероприятие должно было пройти под девизом «Пандемия как импульс для развития благотворительности», передаёт мэрия Казани.
Ежегодно на форуме собираются руководители благотворительных проектов для обмена опытом и улучшения социальной среды в республике.
Ранее председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев в беседе со «Взглядом» оценил развитие добровольческого движения в России.