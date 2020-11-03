В Подмосковье рассказали о проверках объектов общественного питания

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что в октябре более 6,3 тыс. объектов общественного питания — кафе, бары и рестораны — проверили в Подмосковье на соблюдение эпидемиологических требований по коронавирусной инфекции COVID-19.
В Подмосковье рассказали о проверках объектов общественного питания
  • РИА Новости

«В октябре в Подмосковье проверено 6345 объектов общественного питания, нарушения выявили в 1547 из них», — цитирует РИА Новости Разина.

Он отметил, что «наиболее частые нарушения — это отсутствие контейнеров с двойным вкладышем и отсутствие антисептиков».

Разин добавил, что рейды по выявлению эпиднарушений в работе объектов общественного питания в Московской области будут продолжены.

Согласно данным оперштаба на 3 ноября, в России за сутки выявили 18 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время в стране зарегистрировано 1 673 686 пациентов с COVID-19. 

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