В Подмосковье рассказали о проверках объектов общественного питания
- РИА Новости
«В октябре в Подмосковье проверено 6345 объектов общественного питания, нарушения выявили в 1547 из них», — цитирует РИА Новости Разина.
Он отметил, что «наиболее частые нарушения — это отсутствие контейнеров с двойным вкладышем и отсутствие антисептиков».
Разин добавил, что рейды по выявлению эпиднарушений в работе объектов общественного питания в Московской области будут продолжены.
Согласно данным оперштаба на 3 ноября, в России за сутки выявили 18 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время в стране зарегистрировано 1 673 686 пациентов с COVID-19.