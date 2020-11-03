К 100-летию государственности Удмуртии выпущены памятные монеты
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Над изготовлением монеты трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. Её изготовили из серебра 925-й пробы. Номинал — 3 рубля.
Всего выпустили 3 тыс. экземпляров, из них половина находится в республике.
«Я думаю, что, конечно, она будет пользоваться у нумизматов спросом и тоже будет иметь цену», — сказал директор филиала Россельхозбанка в Удмуртии Александр Чураков.
Как передавал ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, в 2020 году в России будет выпущена памятная монета номиналом 25 рублей, посвящённая мужеству медицинских работников в период пандемии коронавируса.