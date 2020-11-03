К 100-летию государственности Удмуртии выпущены памятные монеты

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В октябре Банк России выпустил серебряные монеты к 100-летию государственности Удмуртии. Их можно приобрести в отделениях Россельхозбанка.
К 100-летию государственности Удмуртии выпущены памятные монеты
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Над изготовлением монеты трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. Её изготовили из серебра 925-й пробы. Номинал — 3 рубля.

Всего выпустили 3 тыс. экземпляров, из них половина находится в республике.

«Я думаю, что, конечно, она будет пользоваться у нумизматов спросом и тоже будет иметь цену», — сказал директор филиала Россельхозбанка в Удмуртии Александр Чураков.

Как передавал ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, в 2020 году в России будет выпущена памятная монета номиналом 25 рублей, посвящённая мужеству медицинских работников в период пандемии коронавируса.

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