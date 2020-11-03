В Роспотребнадзоре дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
В Роспотребнадзоре дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Горелов сообщил, что «рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придётся на разный период».

«Ориентировочно это середина ноября — где-то чуть раньше, где-то чуть позже», — цитирует Интерфакс Горелова.

Он отметил, что «более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных. Одним из ключевых, бесспорно, является приверженность к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции».

«Мы надеемся, что на пике число новых случаев не превысит 20 тыс. (в сутки)», — добавил Горелов.

Согласно данным оперштаба на 3 ноября, в России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 673 686 пациентов с COVID-19. 

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.

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