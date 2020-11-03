Глава Минюста назвал минимальный размер штрафа в новом КоАП

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Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
Глава Минюста назвал минимальный размер штрафа в новом КоАП
  • РИА Новости

«Все санкции, которые составляли 100—300 рублей, подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, по ряду санкций размер штрафа уменьшен, в целом проект будет «гуманизирован» и направлен на предотвращение правонарушений, а не на выполнение «карательной функции».

Как отметил глава Минюста, увеличено число составов правонарушений, когда люди могут получить 50%-ную скидку, а по 360 составам в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение.

Ранее сообщалось, что из нового КоАП исключили штраф за отказ от вакцинации.

Проект дорабатывается с учётом позиций заинтересованных госорганов и организаций, а также предложений граждан.

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