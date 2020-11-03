В Приморье оценили темпы расселения из аварийного и ветхого жилья

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Аварийное и ветхое жильё общей площадью почти 11 тыс. кв. м до конца года покинут 590 жителей Приморского края.
В Приморье оценили темпы расселения из аварийного и ветхого жилья
  • РИА Новости

Новые квартиры или денежные компенсации получили 345 человек, сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Минстрой Приморья.

В регионе реализуются сразу два этапа программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ликвидировано более 17 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

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