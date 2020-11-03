ФАС возбудила дело против «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Почты России».

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что ранее ФАС выдала организации предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в случае, если «посылки направляются в/из отделений почтовой связи в населённых пунктах, которые круглогодично являются труднодоступными».

В ведомстве подчёркивают, что «Почта России» не исполнила предупреждение в установленный законом десятидневный срок.

«Дело в отношении «Почты России» возбуждено по признакам нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции», — пояснила глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

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