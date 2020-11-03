В Пермском крае перепрофилировали ещё 111 коек для пациентов с COVID-19
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом пишет properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
По 30 дополнительных мест развернули в пермской МСЧ №1 и городской больнице №6, а также больнице Коми-Пермяцкого округа. Ещё 21 койка для лечения COVID-19 появилась в Соликамске.
Всего на данный момент в регионе для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией оборудовано 4189 коек в 29 медицинских учреждениях.
Как сообщал ранее телеканал «360», на работу в инфекционные центры Подмосковья поступили ещё 637 медицинских сотрудников.