В Пермском крае перепрофилировали ещё 111 коек для пациентов с COVID-19

В Пермском крае перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом ещё 111 коек.

Об этом пишет properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По 30 дополнительных мест развернули в пермской МСЧ №1 и городской больнице №6, а также больнице Коми-Пермяцкого округа. Ещё 21 койка для лечения COVID-19 появилась в Соликамске.

Всего на данный момент в регионе для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией оборудовано 4189 коек в 29 медицинских учреждениях.

Как сообщал ранее телеканал «360», на работу в инфекционные центры Подмосковья поступили ещё 637 медицинских сотрудников.