Депутаты России и Германии договорились развивать отношения

В Госдуме прошла встреча членов комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с немецкими депутатами.

Председатель комиссии Василий Пискарёв заявил, что главный посыл совещания — «сохранить и приумножить наши добрые отношения с Германией».

«Диалог состоялся позитивный, настрой у всех рабочий», — сказал он.

По его словам, все заинтересованы в том, чтобы каркас отношений, сформировавшийся между Россией и Германией, сохранился, стал более твёрдым и основательным.

Стороны договорились о взаимодействии по различным вопросам, в том числе по обмену опытом для борьбы с пандемией COVID-19. Как уточнил Пискарёв, депутаты бундестага встретились с председателем комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым и с представителями комитета по энергетике.

Также обсуждались вопросы противодействия экстремизму, наркопреступности, трансграничной преступности, терроризму.

«У нас очень много точек соприкосновения, где у нас одинаковая позиция. Главное — возобновить и усилить наши контакты, наше взаимодействие. Думаю, этими вопросами мы не ограничимся», — отметил Пискарёв.

Со своей стороны, председатель германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлунд подтвердил, что «диалог — это единственное, что в конечном счёте имеет значение на международном уровне».

«В Германии есть парламентарии, заинтересованные, чтобы мы сотрудничали и развивались», — сказал он.

По его словам, у европейского континента нет будущего без сотрудничества России и Германии.