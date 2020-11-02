В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, ущерб от их деятельности превысил 6 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Обвиняемые занимались преступной деятельностью в мае — июле 2019 года. В Екатеринбурге, Москве и Московской области они совершили три разбойных нападения. Жертвами стали оптовые и розничные торговцы.

Деятельность группировки пресекли в Екатеринбурге.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.