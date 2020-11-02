Эксперт оценил идею штрафовать за непристёгнутый ремень с помощью камер

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Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов оценил идею штрафовать за непристёгнутый ремень с помощью камер.
Эксперт оценил идею штрафовать за непристёгнутый ремень с помощью камер
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что с точки зрения безопасности дорожного движения это хорошая новость.

«Но есть ли гарантия, что камера правильно зафиксирует отсутствие ремня безопасности или тот факт, что водитель может просто держать телефон в руке, не используя его», — сказал эксперт.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что дорожные камеры в городе будут выявлять и автоматически выписывать штрафы водителям с непристёгнутым ремнём, а также тем, кто использует телефон во время движения.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.

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