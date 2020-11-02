Экономист дал советы начинающим инвесторам
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«Однозначных рецептов нет, потому что это всё зависит от уровня финансовой грамотности того или иного человека, насколько он ориентируется во всех этих финансовых инструментах, от его финансовых возможностей и от склонности к риску», — заявил он в беседе с Newinform.
По его словам, стоит обратить внимание на уровень депозитных ставок, которые предлагают в банках. Также можно обратиться к профессионалам, и они станут заниматься размещением средств — доверительным управлением инструментов финансового рынка.
«Это работать с брокерами, управляющими компаниями, вкладывать в пакеты ценных бумаг, при этом ориентироваться надо на ту доходность процента, которая возникает в течение года. Если по итогам года она выше годовой ставки по депозиту, то лучше, конечно, воспользоваться именно такой возможностью», — уточнил эксперт.
Как отметил Масленников, на фоне ослабления рубля у некоторых возникает желание вложиться в резервную валюту, но делать это с точки зрения цели накопления не стоит.
«Не стоит спешить, так как в перспективе — укрепление рубля», — сказал он.
Эксперт также напомнил о правиле держать свои сбережения в валюте платежа.
«Ошибочно верить рекламным объявлениям о доходности, нужно проверять любое предложение. Ну и внимательно читать любое соглашение, любой контракт, который вы подписываете, особенно ту часть, что написана мелкими буквами», — заключил он.
Ранее эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов в беседе с Inforeactor оценил возможности таких денежных средств как инструмента для инвестиций.