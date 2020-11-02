Экономист дал советы начинающим инвесторам

Экономист, политолог Никита Масленников дал советы начинающим инвесторам.

«Однозначных рецептов нет, потому что это всё зависит от уровня финансовой грамотности того или иного человека, насколько он ориентируется во всех этих финансовых инструментах, от его финансовых возможностей и от склонности к риску», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, стоит обратить внимание на уровень депозитных ставок, которые предлагают в банках. Также можно обратиться к профессионалам, и они станут заниматься размещением средств — доверительным управлением инструментов финансового рынка.

«Это работать с брокерами, управляющими компаниями, вкладывать в пакеты ценных бумаг, при этом ориентироваться надо на ту доходность процента, которая возникает в течение года. Если по итогам года она выше годовой ставки по депозиту, то лучше, конечно, воспользоваться именно такой возможностью», — уточнил эксперт.

Как отметил Масленников, на фоне ослабления рубля у некоторых возникает желание вложиться в резервную валюту, но делать это с точки зрения цели накопления не стоит.

«Не стоит спешить, так как в перспективе — укрепление рубля», — сказал он.

Эксперт также напомнил о правиле держать свои сбережения в валюте платежа.

«Ошибочно верить рекламным объявлениям о доходности, нужно проверять любое предложение. Ну и внимательно читать любое соглашение, любой контракт, который вы подписываете, особенно ту часть, что написана мелкими буквами», — заключил он.

Ранее эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов в беседе с Inforeactor оценил возможности таких денежных средств как инструмента для инвестиций.